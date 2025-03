Quando la prossima gara di MotoGP? GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming

Mentre stiamo vivendo la domenica del Gran Premio delle Americhe sul COTA di Austin, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del calendario del Motomondiale 2025. Stiamo parlando del Gran Premio del Qatar, quarta tappa della stagione.

Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Lusail, incastonato nel deserto vicino dalla capitale Doha, con le luci dei riflettori che impreziosiranno le serate. Ci attende un appuntamento di estrema importanza per l’intero campionato, specialmente pensando alla classe regina. La pista qatariota, con un lay-out particolare, ci darà conferme importanti sui reali valori in pista.

Nell’ultima edizione il successo nella Moto3 è andato a David Alonso, mentre Alonso Lopez centrò il successo nella classe mediana. Passando alla MotoGP Francesco Bagnaia ha vinto nel 2024, dopo i successi di Fabio Di Giannantonio nel 2023 e Enea Bastianini nel 2022.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Qatar sarà visibile in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà le fasi clou del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili in diretta ed in chiaro le qualifiche delle 3 classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita. In streaming la tappa di Lusail sarà su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP e delle gare di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP QATAR 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 11 aprile

Ore 13.00-13.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 13.50-14.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 14.45-15.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 17.15-17.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 18.05-18.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 19.00-20.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 12 aprile

Ore 12.30-13.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 13.15-13.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 14.00-14.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 14.40-14.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.05-15.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 16.50-17.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 17.15-17.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 17.45-18.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 18.10-18.25 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 13 aprile

Ore 14.40-14.50 Warm-up MotoGP

Ore 16.00 Gara Moto3 (16 giri)

Ore 17.15 Gara Moto2 (18 giri)

Ore 19.00 Gara MotoGP (21 giri)