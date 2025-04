MotoGP, Franco Morbidelli: “Sabato molto positivo, ci stiamo avvicinando ai fratelli Marquez”

Sul circuito di Lusail si è appena conclusa la Sprint del Gran Premio del Qatar. Dominatore assoluto della gara è stato Marc Marquez che, con la sua Ducati ufficiale, ha condotto in testa la gara dal primo all’ultimo giro. Il fuoriclasse spagnolo ottiene così 12 punti scavalcando in classifica piloti il fratello Alex arrivato in seconda posizione.

Il più piccolo dei fratelli Marquez non è mai stato in grado di impensierire l’otto volte campione del mondo, concludendo la sua gara con un distacco di circa 4 secondi dal leader. Lontano Francesco Bagnaia che non è riuscito a recuperare posizioni dopo la brutta qualifica. Il centauro italiano ha chiuso la Sprint all’ottavo posto conquistando solo 2 punti utili per il campionato.

Terza posizione per un fantastico Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) che, soprattutto nei giri iniziali, è rimasto attaccato ai fratelli Marquez. Nel giro finale si è difeso dagli attacchi di Fabio Quartararo garantendosi il podio. Il centauro italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto, è stato un sabato molto positivo, quarta posizione in qualifica con un grandissimo errore nel primo settore. È stata una Sprint solida, all’inizio mi sentivo molto forte, dopo la gomma è calata molto, non sono riuscito a tenere il passo che mi aspettavo”.

“Nonostante ciò sia il venerdì che il sabato sono stati positivi. Dobbiamo capire meglio da cosa è stato causato il crollo della gomma, forse ho spinto troppo nei primi giri ma non lo sappiamo ancora, dovremo controllare. I fratelli Marquez hanno cominciato la stagione con un ritmo infernale, si spalleggiano e sono molto uniti. Hanno un livello veramente alto in questo momento, ci stiamo avvicinando e speriamo di chiudere il gap il prima possibile”, ha poi concluso il pilota del team VR46.