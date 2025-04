MotoGP, monopolio totale della Ducati: arriva il record di vittorie consecutive

Un segno chiaro dei tempi. Sul finire degli anni ’90, nella massima cilindrata del Motomondiale, la Honda recitava il ruolo della primattrice e non è un caso che tra Gran Premio della Malesia del 1997 e il Gran Premio d’Olanda del 1998, la Casa di Tokyo fosse riuscita a conquistare ben 22 vittorie consecutive. Un dominio in cui la figura di Mick Doohan è stata quella del condottiero, visti i suoi 18 successi nei 22 GP considerati.

Ebbene, in un ipotetico passaggio di testimone, spetta alla Ducati prendersi la scena. Il dominio di Borgo Panigale già da tempo caratterizza la MotoGP e ieri a Jerez de la Frontera (Spagna) si è replicato quanto fatto da Honda, ovvero eguagliare quella striscia di vittorie. Nei fatti, dopo il successo dello spagnolo Maverick Vinales in sella all’Aprilia l’anno scorso ad Austin, la Rossa ha conquistato tutte le gare domenicali che si sono tenute.

Francesco Bagnaia ha messo il proprio marchio con 11 affermazioni, considerando poi quanto fatto da Marc Marquez tra Ducati Gresini e Factory, senza ovviamente dimenticare il magico percorso di Jorge Martin nel 2024 su Ducati Pramac e le punte di rendimento di Enea Bastianini.

Il tutto poi è stato completato da quanto fatto ieri da Alex Marquez, che ha festeggiato il suo primo successo in top-class in una domenica molto significativa anche per la squadra di Borgo Panigale. Un riscontro che non sorprende e potrebbe verosimilmente aggiornato già nel prossimo GP di Francia.