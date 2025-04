MotoGP, Francesco Bagnaia ammette: “L’arrivo di Marquez nel team ufficiale Ducati deriva dai miei errori”

Ci si appresta a vivere il primo appuntamento nel Vecchio Continente in MotoGP. A Jerez de la Frontera, in Spagna, il Circus delle due-ruote andrà in scena e a tenere banco è quanto sta accadendo nella massima cilindrata. Nella top-class Marc Marquez (Ducati ufficiale) sta recitando il ruolo del primattore, avendo vinto sette gare su otto (considerando anche le Sprint Race) e comandando con 123 punti. Alle sue spalle troviamo il fratello Alex (Ducati Gresini) con 17 punti di ritardo e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) con 26.

Pecco, dunque, in difficoltà e dovendo fare i conti con un Marquez in grande spolvero, capace di adattarsi con grande naturalezza alla GP25. Una situazione che mette anche sotto pressione il piemontese, citando l’errore grave nel corso delle qualifiche dell’ultimo round in Qatar. In un’intervista concessa a TNT Sports, Bagnaia è tornato sui motivi che hanno portato a comporre la coppia con Marc nel Team Factory.

A detta del centauro italiano, l’avvento dell’asso iberico ha una motivazione precisa: “Credo che Ducati stessa abbia voluto che si creasse questa situazione. L’anno scorso abbiamo perso il campionato perché commettevo degli errori. Quando sei più forte e vinci 18 gare in una sola stagione con le Sprint, e poi perdi il Mondiale, è una cosa strana da spiegare“, ha dichiarato il ducatista.

“E io sono l’unico che l’ha perso perché ero sempre lì, sempre a lottare per la vittoria. Molte volte sono caduto o abbiamo avuto problemi quando ero in testa o lottavo per le prime posizioni. Quindi, ci vorrà del tempo per accettarlo perché so che è colpa mia al 100% e sto cercando di migliorare“, le considerazioni di Bagnaia, che quindi in questo modo giustifica le scelte della Casa di Borgo Panigale. “Ora è importante reagire per provare a vincere di nuovo il campionato. So che questa stagione sarà difficile, sarà dura per la lotta che dovremo affrontare con Marc. Ma se vinco, sarà fantastico. Quindi, devo continuare a lavorare così“, ha concluso.