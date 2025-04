MotoGP, Jorge Martin dimesso dall’ospedale a Doha. Tra pochi giorni il rientro in Europa

Passo dopo passo, procede lentamente il recupero di Jorge Martin dopo il grave incidente avvenuto lo scorso 13 aprile nel corso del Gran Premio del Qatar 2025 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, che aveva fatto il suo debutto stagionale proprio sul circuito di Lusail dopo un lungo stop per infortunio, si è procurato 11 fratture alle costole ed uno pneumotorace.

Martinator, rimasto in osservazione nell’ospedale di Doha per una settimana, è stato dimesso ieri ma dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter tornare a casa. “Jorge è stato dimesso dall’ospedale Hamad e rimarrà in Qatar per qualche altro giorno finché le sue condizioni non si saranno stabilizzate. Sarà rimpatriato in Europa non appena le sue condizioni lo consentiranno“, recita il comunicato di Aprilia.

Si aspetta dunque che si assorba completamente lo pneumotorace e che si stabilizzi il polmone in modo da poter affrontare un volo aereo. Il 27enne spagnolo, una volta rimosso il drenaggio e al termine delle terapie intensive, potrà cominciare un lungo percorso riabilitativo che, nella migliore delle ipotesi, lo vedrà tornare in gara al Mugello per il Gran Premio d’Italia del 20-22 giugno.