MotoGP, Alex Marquez: “Ho fatto una Sprint alla cieca, questa moto è fantastica”

Un copione che si ripete. Alex Marquez ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Un monotono canovaccio quello che coinvolge il fratello del più noto Marc, il quale ha centrato per l’ottava volta la piazza d’onore stagionale, la quinta consecutiva da inizio stagione, dove ha sempre ottenuto lo stesso piazzamento.

Il pilota del Team Gresini come al solito ha ceduto il passo solo all’altro Marquez, sempre vincente nelle Sprint fino a questo momento, precedendo poi la terza forza, ovvero Francesco “Pecco” Bagnaia, sul gradino più basso del podio, terzo per la quarta volta in una gara corta in questa annata sportiva. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:

“Non è stato semplice, ieri ho avuto una grossa caduta – ha detto Alex Marquez – Ma la moto è fantastica, così come il pubblico. Sapevo di dover partire bene per poter gestire al meglio la gara. Fino a questo momento non ho tuttavia avuto un grande feeling, siamo stati molto indietro sul lavoro. Abbiamo quindi fatto una Sprint alla cieca, con solo dieci giri alle spalle. Sono però rimasto concentrato. Domani speriamo di poter fare un passo in avanti”.

Successivamente, arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, lo spagnolo ha proseguito: “Fisicamente stavo bene, non sono uscito molto convinto perché ieri ho fatto pochi giri. Sono partito titubante, non sapevo cosa aspettarmi, in più non avevo un grande feeling con la soft dietro. Oggi non ho fatto quello step in avanti che hanno fatto anche gli altri. Domani? Questa mattina con la media ero più bilanciato; con la soft si fatica, non ci si sente al 100%, Marc fa la differenza perché sa controllare benissimo il davanti. Noi non riusciamo a stare lì. La media per la mattina è una cosa, per il pomeriggio è un’altra. Oggi abbiamo fatto una bella partenza, domani dobbiamo fare lo stesso”.

In ultimo Alx Marquez ha concluso: “Marc dice che sono quello da battere? Non so, ieri gli altri hanno ottenuto tante informazioni e oggi ci sono stati step in avanti, noi siamo rimasti allo stesso livello di ieri perché ci mancavano informazioni sul caldo. Lui (Marc Marquez) quando c’è tanto caldo riesce a gestire meglio; quando c’è grip è veloce, ma anche quando non c’è grip. Noi caliamo quando cala il grip della pista”.