MotoGP, Francesco Bagnaia e l’esultanza dopo la vittoria ad Austin: una dedica speciale di Pecco

Una maniera per togliersi dei sassolini dalle scarpe. Francesco Bagnaia attendeva con ansia un segnale, da se stesso in primis, in questo Mondiale 2025 di MotoGP. L’incedere pazzesco del compagno di squadra, Marc Marquez, sempre primo in tutte le fasi dei week end fin qui disputati, stava un po’ minando le certezze di Pecco, che ad Austin sperava di invertire il trend.

Ce l’ha fatta Bagnaia, certo sfruttando anche l’errore di Marquez, uscito di scena a metà gara ieri per un errore nella percorrenza del noto Snake del COTA. Tuttavia, a differenza degli altri due round, la velocità dimostrata e l’autorevolezza sono stati vicini alla miglior versione del pilota nostrano. Vincere in uno dei “feudi” del compagno/rivale, quindi, è stato molto significativo.

Poco dopo la bandiera a scacchi, Pecco si è lasciato andare a un’esultanza un po’ polemica, rivolta a chi l’ha criticato ultimamente, mimando il gesto del binocolo: “Non ho molto da dire a chi critica sempre, ma leggere certi commenti da ex piloti ed esperti di MotoGP mi ha sorpreso. Chi ha corso in questo sport sa bene come funzionano certe situazioni. Vedere certe dichiarazioni mi ha motivato ancora di più, e dedico questa vittoria proprio a loro“, ha dichiarato il ducatista.

Un gesto che fa venire in mente quanto fatto nel lontano 2007 da Valentino Rossi che, subissato di critiche per le vittorie in serie di Casey Stoner sulla Ducati, seppe trionfare ad Assen (Paesi Bassi), rimontando in maniera incredibile e mettendo al termine del GP il dito sul casco per zittire chi aveva parlato troppo.

VIDEO ESULTANZA PECCO BAGNAIA AD AUSTIN