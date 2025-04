Moto3: Rueda domina le qualifiche a Jerez, Pini primo degli italiani

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Al termine del Q2, sul circuito di Jerez, la pole position è stata ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 1:43.755. La calda pista spagnola non ha influito sui giri del pilota iberico, che si dimostra grande favorito per la gara di domani.

Seconda posizione per il suo connazionale Joel Kelso (LEVELUP-MTA) con un ritardo di 0.287 dal poleman. Conclude la prima fila David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che ha concluso i suoi due giri cronometrati ottenendo la terza posizione a 0.410 dalla testa. Subito dietro il leader della classifica piloti Angel Piqueras (MT Helmets MSI) che chiude quarto a +0.425.

Conclude la top 5 Alvaro Carpe che, con la sua KTM del team Red Bull Ajo, è riuscito ad anticipare il giapponese Ryusei Yamanaka (MT Helmets MSI) sesto a +0.492. Completano le prime dieci posizioni Adrian Fernandez (Leopard Racing, +0.756), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech 3, +0.769), Taiyo Furusato (Honda, +0.944) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3, +1.032).

Primo degli italiani il rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che conclude il Q2 in 12esima posizione a +1.166 dalla testa. Subito dietro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) 13esimo a+1.300, Dennis Foggia (CFMOTO Gavotta Aspar Team) 16esimo a +1.451, Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) 19esimo a + 1.778, Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) 22esimo a +15.054. Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) partirà in ultima posizione non avendo disputato neanche un giro utile.