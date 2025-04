Moto3: Adrian Fernandez si impone nella FP2 a Jerez, benissimo Guido Pini

Si chiude nel segno di Adrian Fernandez la terza, nonché ultima, sessione di prove libere per quanto riguarda la Moto3 in quel di Jerez de La Frontera, circuito che ospita questo fine settimana il GP della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 dedicato alla classe leggera.

Ottima la prestazione del centauro in forza alla Leopard Racing, capace di scendere sotto la soglia del “quarantaquattro basso” fermando il cronometro a 1:44.386, regolando di 0.041 la LEVELUP-MTA di Joel Kelso, secondo davanti al solito Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) terzo ed apparso in condizione ottima, con la sensazione di avere una marcia in più sul passo.

Bene poi David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a +0.251 precedendo David Almansa (Leopard Racing), quinto a +0.534 e Scott Odgen (CIP Green Power), sesto a +0.552. Significativa settima posizione poi per Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), autore di uno dei suoi giri migliori a Jerez. Il rookie nello specifico ha raccolto un gap di +0.552 piazzandosi davanti a Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), ottavo a +0.837.

Dodicesima moneta poi per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) con +0.886, mentre Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) ha centrato il sedicesimo posto a +1.124. Chiudono i piazzamenti degli italiani Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), diciassettesimo a +1.191, e di Dennis Foggia (CFMOTO Gavotta Aspar Team), diciannovesimo a 1.370