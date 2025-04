Moto3: Rueda detta subito legge nella FP di Jerez. Lunetta il migliore tra gli italiani

Va in archivio una sessione perlopiù interlocutoria, ma che ha dato già delle indicazioni interessanti, in quel di Jerez de la Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2025 di Moto3. Al termine della prima sessione di prove libere, ad imporsi è stato uno dei grandi protagonisti della classe leggera, Josè Antonio Rueda, il quale ha già dimostrato un ottimo passo.

Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo nei minuti finali del turno ha fermato il cronometro a 1:44.299, precedendo di ben +0.778 il compagno di squadra, nonché rookie, Alvaro Carpe, secondo davanti alla Leopard Racing di Adrian Fernandez, terzo a +0.904.

Bene poi la LEVELUP di Joel Kelso, quarto a +0.942 precedendo Ruche Moodley (BOE Motorsport), quinto a +0.951, e David Almansa (Leopard Racing), sesto a +0.973. Il miglior italiano è stato invece Luca Lunetta (SIC50 Squadra Corse), il quale ha stampato la settima piazza con un ritardo di +1.222, mentre il principale contender di Rueda, Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets MSI), si è accomodato al nono posto con +1.400.

Più attardati gli altri azzurri. Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) si è piazzato al tredicesimo posto con +1.658. Quattordicesimo invece Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a +1.677. Da segnalare poi Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), diciassettesimo a +1.981, diciannovesimo invece Dennis Foggia (CGMOTO Gaviota Aspar Team) a +2.290. Poco tempo a disposizione infine per Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), il quale per un problema alla frizione è entrato in pista solo negli ultimi minuti raccogliendo la ventiduesima piazza con un gap di +2.538.