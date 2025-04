Moto3, nuova “folie a deux” per Piqueras e Rueda a Jerez. Matteo Bertelle non recupera

Sarà un altro weekend da “folie a deux“? Sembrerebbe proprio di sì. Scaldano i motori Angel Piqueras ed Antonio Josè Rueda, pronti a battagliare ancora una volta in uno dei palcoscenici più iconici, quello di Jerez de La Frontera, teatro questo fine settimana del GP di Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3.

Due centauri affamati di vittorie, divisi da un punto e motivati a salire sul gradino più alto del podio nel podio di casa. Piqueras, in forza alla MT Helmets MSI, al momento si trova al comando con 67 punti, mentre Josè Rueda (Red Bull KTM Ajo), insegue a 66 davanti al decisamente più staccato Joel Kelso (Level UP MTA), terzo a 41. Il sorpasso si è compiuto in Qatar, complice la grande sfortuna di Rueda, costretto ad alzare bandiera bianca al penultimo ultimo giro.

Difficilissimo fare delle previsioni, considerando che saranno il passo e l’usura a dettare legge. La speranza per entrambi i piloti sarà quello di ritrovarsi al comando del serpentone nei giri finali, in modo da poter dare la “sgasata” giusta a caccia dell’allungo finale. Lo scorso anno l’attuale leader della classifica si dovette accontentare della decima piazza. Ma oggi i valori in campo sono decisamente mutati.

Sarà come al solito importante seguire la nutrita compagine italiana che, purtroppo, dovrà ancora fare a meno di Matteo Bertelle, fuori per un infortunio che l’ha costretto a saltare anche la prova di Lusail. I fari saranno quindi puntati su Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), Dennis Foggia (CFMoto Aspar Racing Team) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), senza dimenticare Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) e soprattutto Guido Pini (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), osservato speciale considerato il suo grande talento. Gli azzurri, in toto, dovranno dare una scossa ad una stagione fino a questo momento eccessivamente altalenante. Se non ora, quando?