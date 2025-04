MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia è molto veloce a Jerez, sarà un weekend impegnativo”

Sette vittorie ed una caduta. Dopo quattro Gran Premi, il ruolino di marcia di Marc Marquez è a dir poco impressionante e riflette appieno la sua superiorità prestazionale nelle tappe andate in scena in Thailandia, Argentina, Texas e Qatar. L’otto volte campione iridato, primo in tutti gli eventi disputati ad eccezione della gara di Austin (in cui è scivolato mentre era in testa), guida la classifica generale del Mondiale MotoGP a +17 sul fratello Alex e a +26 su Francesco Bagnaia.

Sensazioni dunque molto positive alla vigilia del weekend di Jerez: “Il GP di Spagna a Jerez è sempre speciale, la prima gara davanti ai tifosi spagnoli della stagione. Sono contento, sarà un weekend impegnativo. In Qatar siamo andati forte, abbiamo lavorato bene e abbiamo conquistato il massimo risultato su un tracciato dove, almeno sulla carta, pensavo avrei fatto più fatica”, il suo commento al sito ufficiale della squadra.

Il nuovo portacolori del team ufficiale di Borgo Panigale potrebbe dare vita ad un nuovo duello per il successo con Bagnaia, proprio come un anno fa sul circuito andaluso: “Qui ho centrato il mio primo podio con la Ducati, l’anno scorso, dopo un bel duello con Pecco, che qui è davvero veloce, e non vedo l’ora di scendere in pista”.