Moto2: Gonzalez davanti a tutti nelle pre-qualifiche, Vietti unico italiano nei quattordici

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto2 del Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Jerez la migliore prestazione è stata ottenuta da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che guadagna così l’accesso al Q2 di domani. Lo spagnolo, al termine di una sessione molto equilibrata, ha fatto segnare il crono di 1:40.142.

La seconda posizione è stata conquistata dal belga Barry Baltus (Fantic Race Lino Sonego) con un ritardo di 0.338 dal leader. Terza posizione per Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Il turco, primo nelle FP1, ha concluso le pre-qualifiche con il crono di 1:40.629. Dietro di lui troviamo il secondo pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, che ha concluso la prova con un distacco di 0.489 dal suo compagno di squadra Manuel Gonzalez.

Quinta piazza per lo spagnolo Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) che ha preceduto il suo connazionale Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego). Il leader del mondiale ha ottenuto l’accesso al Q2 con il crono di 1:40.739. In settima ed in ottava posizione troviamo i due piloti del team CFMoto Aspar Team, David Alonso e Daniel Holgado.

Si piazza in nona posizione il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che dimostra le sue difficoltà nel circuito spagnolo. Conclude la top 10 Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS team) che accede al Q2 con il tempo di 1:40.879. Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ha chiuso la sua prova in 19esima posizione e domani dovrà affrontare il Q1. Il prossimo appuntamento per la Moto2 è domani alle ore 9.25 con le prove libere.