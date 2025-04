Moto2, Gonzalez e Dixon inseguono ad Jerez il nuovo leader Canet

Il weekend del Qatar ha lasciato molti punti interrogativi sulla classifica piloti della Moto2. Prima che si disputasse il Gran Premio di domenica, la leadership del mondiale apparteneva al britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che aveva conquistato già due vittorie in stagione. La gara qatariota ha però cambiate le carte in tavola, con un fantastico Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) vincitore del GP.

La vittoria dello spagnolo, partito in prima fila, è arrivata al termine di una grande rimonta. Canet ha sbagliato la partenza, trovandosi in quattordicesima posizione al termine del primo giro. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) si sono dati battaglia per la prima posizione fino al ritorno dell’iberico che li ha sorpresi negli ultimi giri.

Il colpo di scena della gara è stata la caduta del leader del mondiale Jake Dixon che ha lasciato la testa della classifica piloti proprio ad Aron Canet. Manuel Gonzalez non ha preso rischi nel finale ed ha concluso la gara in terza posizione, guadagnando punti utili per la classifica. Il Gran Premio della Spagna potrebbe nuovamente modificare la situazione, vista la vicinanza tra i piloti.

Ad Jerez Jake Dixon vorrà riprendersi dopo la caduta in Qatar ma troverà un Manuel Gonzalez agguerrito in un circuito a lui favorevole (terzo nel 2024). Aron Canet vorrà dare continuità ai suoi risultati bissando il successo qatariota. Occasione di riscatto per gli italiani, soprattutto per Tony Arbolino che viene dal 20esimo posto della gara precedente. Celestino Vietti, invece, ha completato una grande rimonta piazzandosi al settimo posto e vorrà, domenica, tornare nelle posizioni che contano.