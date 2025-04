F1, Charles Leclerc: “Un terzo posto che non mi aspettavo, speriamo di aver trovato la strada giusta”

Qualifiche dall’esito un po’ sorprendente quelle del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Sakhir, la McLaren si è confermata il riferimento e la pole è stata ad appannaggio dell’australiano Oscar Piastri. A stupire però sono però coloro che troviamo immediatamente alle sue spalle, overo il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Contrariamente alle attese, infatti, Lando Norris non è andato oltre il sesto posto con l’altra McLaren. Da sottolineare in positivo la seconda fila di Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Delusione per Max Verstappen (settimo) e Lewis Hamilton (nono) con Red Bull e l’altra SF-25.

Un Leclerc sinceramente sorpreso: “Non mi aspettavo il terzo posto, sapevo di avere del margine per la Q3 e ho aspettato che la pista migliorasse in termini di grip. Abbiamo esplorato degli assetti estremi per il bilanciamento della macchina e forse abbiamo imboccato la strada giusta“, ha raccontato il monegasco.

Aggiornamenti che poi hanno dato un piccolo beneficio: “La squadra ha spinto per provare a migliorare il rendimento della monoposto, anche se forse questa non è la pista migliore per giudicarne l’efficacia. Comuque, va bene così, di sicuro un piccolo aiuto c’è stato“, ha aggiunto Leclerc.