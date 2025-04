LIVE Bellucci-Kotov, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro si mette alla prova sulla terra rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buingiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della partita di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech (MAR) che vede contrapposti l’azzurro Mattia Bellucci e il russo Pavel Kotov.

Esordio complicato per l’azzurro, che viene da un periodo non esaltante dopo che si è preso di forza un posto stabile nei primi 100 del mondo nel mese di febbraio a suon di exploit. Dopo la semifinale di Rotterdam infatti il giovane talento di Busto Arsizio ha subito due eliminazioni pesanti nei 1000 americani per mano di Watanuki in qualificazioni e Tseng al 1° turno di Miami. Prima c’era stato anche l’amaro esordio ad Acapulco quando non sfruttò 4 match point prima di cedere a Davidovich.

In mezzo il classe 2001 lombardo ha giocato, perdendo altresì all’esordio, il Challenger di Cap Cana (DOM) da Kovacevic. Oggi, inizia la stagione sulla superficie per lui meno favorevole: la terra battuta, pur ricordando la qualificazione al Roland Garros 2024 e il match perso il 5 set da Tiafoe. Con una vittoria all’esordio in Marocco Bellucci si ritroverebbe in 68^ posizione virtuale ATP, con la possibilità di scalarne ancora visto l’eventuale 2° turno contro Herbert o Coria.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita d’esordio di Mattia Bellucci contro Pavel Kotov (RUS) a Marrakech, che prenderà il via dopo Benchetrit-De Jong, al via alle ore 13:00. Vi aspettiamo!