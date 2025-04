Mararona di Londra 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming, chi partecipa

Stamattina andrà in scena la Maratona di Londra 2025, con partenza alle ore 10.05 italiane per le donne elite e alle 10.35 per gli uomini. Grande attesa per l’edizione numero 45 di una delle maratona più prestigiose e importanti del panorama mondiale, che vedrà la partecipazione di tanti big della specialità nonostante alcune defezioni rese note nei giorni scorsi.

L’Italia schiera lungo il tracciato che porta a Buckingham Palace la primatista nazionale femminile Sofiia Yaremchuk ed il campione europeo in carica di mezza maratona Yeman Crippa. Presenti sulle strade della capitale inglese il vincente di un anno fa Alexander Mutiso, il quarantenne Eliud Kipchoge e l’etiope campione olimpico Tamirat Tola, mentre tra le donne saranno impegnate l’olandese Sifan Hassan e le africane Tigist Assefa, Megertu Alemu, Joyciline Jepkosgei e Stella Chesang.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Londra 2025. L’evento, previsto a partire dalle ore 10.05 (la gara elite maschile comincerà alle 10.35), verrà trasmesso per intero in diretta tv su Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e discovery+.

CALENDARIO MARATONA LONDRA 2025

Domenica 27 aprile

Ore 10.05 Maratona di Londra, partenza gara elite femminile – Diretta tv su Rai Sport

Ore 10.35 Maratona di Londra, partenza gara elite maschile – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA MARATONA LONDRA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play e discovery+.