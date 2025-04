Atletica, Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk alla Maratona di Londra

Yeman Crippa correrà la Maratona di Londra, che andrà in scena domenica 27 aprile sulle strade della capitale britannica. L’ex primatista italiano della specialità (2h06:06 il 18 febbraio 2024 a Siviglia), nonché Campione d’Europa nella mezza a Roma la scorsa estate, si cimenterà sui 42,195 km per la quarta volta in carriera, la prima sulle strade che conducono verso Buckingham Palace.

Il trentino, che a febbraio era sceso sotto l’ora nella mezza di Barcellona, inseguirà un risultato di rilievo in questa Major che segue di sei giorni l’evento di Boston e se la dovrà vedere con tanti fuoriclasse, tra cui spiccano i keniani Alexander Mutiso ed Eliud Kipchoge, l’etiope campione Olimpico Tamirat Tola, l’ugandese primatista mondiale di mezza maratona Jacob Kiplimo, attesissimo all’esordio sulla distanza.

Sofiia Yaremchuk si cimenterà con la prova di Londra per la seconda volta dopo la nona piazza del 2023 (2h24:02) e si presenterà all’appuntamento con lo status di primatista nazionale della disciplina (2h23:16 il 3 dicembre 2023). Tra le atlete di riferimento spiccano l’olandese campionessa olimpica Sifan Hassan, le etiopi Tigist Assefa e Megertu Alemu, la keniana Joyciline Jepkosgei.