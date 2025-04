Maratona Londra 2025: risultati e classifica. Sofiia Yaremchuk firma il nuovo record italiano. Successi per Assefa e Sawe

Sofiia Yaremchuk ha chiuso in settima posizione la Maratona di Londra 2025, realizzando il nuovo record italiano con il tempo di 2h23:14. La trentenne azzurra ha migliorato di due secondi il suo primato stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia, disputando una bella gara in rimonta con un passo regolare di 3:23-3:26 al chilometro pur dovendo gestire in solitaria e senza riferimenti la seconda metà della corsa.

La 45ma edizione della maratona londinese prevedeva infatti partenze separate tra uomini e donne (a differenza dell’evento valenciano del 2023), rendendo dunque ancor più complicato il compito delle atlete. Di seguito i passaggi di Yaremchuk per il nuovo record nazionale: 16:53 (5° km), 33:58 (10° km), 51:02 (15° km), 1h08:00 (20° km), 1h11:39 (mezza maratona), 1h24:52 (25° km), 1h42:02 (30° km), 1h58:56 (35° km), 2h15:45 (40° km).

Competizione femminile che si è decisa dopo il 35° chilometro, con l’etiope Tigist Assefa che ha staccato la keniana Joyciline Jepkosgei vincendo in solitaria con il nuovo primato mondiale di maratona “women only” (2h15:50), valevole anche miglior prestazione mondiale dell’anno e secondo crono londinese di sempre, a 25″ dal primato della corsa di Paula Radcliffe. Sul podio Jepkosgei, seconda in 2h18:43, e l’olandese Sifan Hassan, terza in 2h18:59 dopo aver perso contatto con la coppia di testa verso metà gara.

In campo maschile è arrivato purtroppo il ritiro di Yeman Crippa, che si è fermato tra il 30° e il 35° km dopo essere transitato al rilevamento del 30° chilometro in undicesima posizione con un distacco di 1’18” dal gruppo di testa ma in linea con la proiezione del record italiano di Yohanes Chiappinelli (2h05:24). Splendida vittoria per il keniano Sebastian Sawe, alla seconda 42 km della carriera, che si è imposto in 2h02:27 siglando la decima prestazione mondiale di sempre e prendendosi la world lead del 2025. Seconda posizione e debutto coi fiocchi per il primatista mondiale di mezza maratona, l’ugandese Jacob Kiplimo, con il record nazionale in 2h03:37. Terzo il keniano Alexander Mutiso in 2h04:20.