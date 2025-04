Dal 2009 la terra più importante di Spagna, deve rinunciare per la prima volta a entrambe le star di casa Nadal e Alcaraz. Sinner sicuro numero uno per un anno intero. Bene gli italiani attesi da grandi match di secondo turno. Si comincia con Rune-Cobolli in prima serata. Vi aspettiamo in diretta a TennisMania alle 9