Carlos Alcaraz ottimista sulle sue condizioni fisiche per Madrid: “Il mio infortunio non è nulla di grave”

Nella serata di ieri si è tenuta a Madrid la cerimonia dei Laureus Awards, ovvero i premi riservati agli sportivi che nel 2024 si sono distinti maggiormente. Tra i presenti anche il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, in grado l’anno scorso di completare una doppietta sensazionale alla sua età (21 anni), ovvero vincere a stretto giro il Roland Garros e Wimbledon.

Tuttavia, a tenere banco nelle ultime ore sono le condizioni fisiche dello spagnolo, uscito acciaccato dalla finale persa a Barcellona contro il danese Holger Rune. Alcaraz, infatti, ha dovuto fare i conti con un fastidio all’adduttore della coscia destra. Un problema di cui non si conosce l’entità e diversi tra gli addetti ai lavori hanno anche “consigliato” a Carlitos di pensare bene se valga la pena giocare a Madrid.

Una considerazione frutto anche del fatto che l’iberico non si è concesso pause da quando è iniziata la stagione sulla terra rossa, ricordando l’affermazione a Montecarlo e per l’appunto l’atto conclusivo raggiunto nel torneo catalano. Intervistato da TVE, Alcaraz ha fatto il punto della situazione: “La verità è che sto bene. Niente di anomalo dopo due settimane di dieci partite in dodici giorni e senza molto tempo di recupero. Il corpo ti dà piccoli segnali e credo e confido che non sarà nulla di grave“, le sue parole.

“Nelle prossime ore farò degli esami per vedere come va, ma le mie sensazioni sono positive. Sono già stato dal fisioterapista e ci sono dei feedback positivi. Vedremo cosa succederà“, ha dichiarato lo spagnolo, che debutterà nel 1000 di Madrid sabato prossimo.