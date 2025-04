Lorenzo Musetti virtualmente n.9 nel ranking ATP. Le proiezioni a Madrid

Lorenzo Musetti si trova all’11° posto del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato ieri mattina: l’azzurro è a quota 3200, ed in virtù di questo piazzamento è la testa di serie numero 10 del Masters 1000 di Madrid, torneo per il quale ha ricevuto un bye al primo turno, riservato ai 32 tennisti che compongono il seeding.

Sulla terra battuta madrilena, in altura, però, l’azzurro fu eliminato al primo turno nel 2024, e per questo motivo Musetti decise poi di prendere parte al Challenger di Cagliari, giungendo in finale e conquistando 90 punti. Il toscano scarterà il torneo sardo il 5 maggio, ma recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025.

Musetti, dunque, prima del torneo iberico si trova a quota 3150 punti, al 9° posto virtuale, avendo scavalcato nella classifica live i russi Andrey Rublev, che lo scorso anno vinse Madrid e scarterà 1000 punti, e Daniil Medvedev, che in Spagna dovrà difendere i 200 punti dei quarti di finale del 2024.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 21 aprile: 3200 punti, 11° posto.

Ranking in caso di eliminazione ai trentaduesimi: 3150 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai sedicesimi: 3200 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 3250 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 3350 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3550 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3800 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4150 punti, 5° posto virtuale.