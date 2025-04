Lorenzo Musetti entra in top10 senza giocare? I 3 che possono superarlo

Lorenzo Musetti inizia la propria settimana da n.11 del mondo, dopo la splendida avventura vissuta a Montecarlo. Per la prima volta in carriera, il toscano si è spinto fino alla finale di un Masters1000, dovendosi arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz, condizionato non poco da un problema alla coscia destra poco prima della partita. E così, sono appena 15 i punti che separano Lorenzo dal n.10 della classifica mondiale, Casper Ruud.

Musetti non giocherà a Barcellona, proprio per tirare il fiato e recuperare dopo quanto è accaduto nel Principato. Si spera che l’infortunio non sia nulla di serio, in modo da alimentare le proprie ambizioni da Madrid, pensando poi a Roma e soprattutto al Roland Garros.

Obiettivo top-10 che potrebbe concretizzarsi già a questa settimana, ma ci sono delle condizioni particolari, visto che il carrarese non è l’unico che potrebbe centrare quest’obiettivo. In primis, Ruud ha una “cambiale” piuttosto importante sulla terra catalana, avendo in vinto il torneo l’anno scorso. Al norvegese servirà replicare il successo per restare davanti all’azzurro.

Altri avversari che possono contrastare l’ascesa sono il danese Holger Rune e il francese Arthur Fils sempre a Barcellona. Rune potrebbe scavalcare Lorenzo giungendo in finale, mentre il transalpino conquistando il titolo. Giova ricordare che nel torneo spagnolo ci sarà Alcaraz che rischia di fare ancora la voce grossa. Discorso diverso per Ben Shelton che, pur vincendo a Monaco di Baviera, per 10 punti non riuscirebbe a superare il nostro portacolori.