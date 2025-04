Ranking ATP (14 aprile 2025): Sinner sempre sul trono, Alcaraz sale al n.2. Musetti vicinissimo alla top-10

Jannik Sinner inizia la sua 45ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di portare almeno a 49 le settimane in vetta alla classifica.

Parlando d’attualità, a Montecarlo è stato assegnato il primo titolo Masters1000 sulla terra rossa e Carlos Alcaraz si è confermato un grande interprete del mattone tritato. Per la prima volta in carriera, Carlitos si è imposto sul rosso del Principato e con questo risultato si è portato in seconda posizione nella classifica mondiale, diventando a tutti gli effetti il principale competitors di Jannik.

Va però anche rimarcato il grande percorso di Lorenzo Musetti. Il toscano, finalista a Monaco (prima finale in un 1000 in carriera), ha dato un saggio delle sue qualità e la top-10 è vicinissima, visto che appena 15 punti lo separano dal norvegese Casper Ruud (n.10). Vedremo come evolverà la situazione e se l’Italia potrà festeggiare la presenza di due tennisti nell’elite.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 14 aprile 2025

1. Jannik Sinner 9930

2. Carlos Alcaraz 7720

3. Alexander Zverev 7595

4. Taylor Fritz 5280

5. Novak Djokovic 4120

6. Jack Draper 3870

7. Alex de Minaur 3535

8. Andrey Rublev 3490

9. Daniil Medvedev 3290

10. Casper Ruud 3215

11. Lorenzo Musetti 3200

In casa Italia, sono nove i giocatori presenti in top-100. Detto di Sinner e di Musetti, Matteo Berrettini è il n.3 d’Italia (n.33) a precedere Flavio Cobolli (n.36), Matteo Arnaldi (n.42), Lorenzo Sonego (n.44), Luciano Darderi (n.47), Mattia Bellucci (n.67) e Francesco Passaro (n.98). Da notare la presenza di ben sette giocatori in top-50, a testimonianza della profondità del movimento azzurro.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 14 aprile 2025

1. Jannik Sinner 9930

11. Lorenzo Musetti 3200

33. Matteo Berrettini 1620

36. Flavio Cobolli 1520

42. Matteo Arnaldi 1340

44. Lorenzo Sonego 1245

47. Luciano Darderi 1154

67. Mattia Bellucci 893

98. Francesco Passato 609