Tour of the Alps 2025: cavalcata solitaria per Thymen Arensman che vale tappa e maglia ad Obertilliach

Ancora una volta un’impresa da lontano e in solitaria al Tour of the Alps 2025. In una tappa prevalentemente austriaca, la quarta, con arrivo in quel di Obertilliach show firmato Thymen Arensman. Il neerlandese torna alla vittoria a tre anni di distanza dall’ultima volta in grande stile, prendendosi anche la maglia di leader della classifica generale ad una frazione dal termine.

Sei corridori sono andati all’attacco nella primissima fase di gara: Lennart Jasch (Red Bull-Bora-hansgrohe), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale), Andrea Pietrobon (Polti VisitMalta) e Emanuel Zangerle (Team Voralberg). Lo schema tattico classico della corsa però si è modificato sul Passo Monte Croce Comelico dove il gruppo ha nettamente accelerato.

Dal plotone è partito in solitaria il neerlandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) che ha guadagnato da subito un bel gap sugli inseguitori. A provare a riprenderlo il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech). Nel frattempo anarchia nel gruppo dei migliori con il leader della classifica generale Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) costretto ad inseguire in solitaria per conservare la propria maglia verde.

I distacchi sono rimasti stabili nell’ultima parte di gara: Arensman è andato in solitaria a vincere la tappa, alle sue spalle ha chiuso a 1’16” il canadese Gee, mentre terzo è Storer che, nonostante una sensibile rimonta, deve perdere per pochi secondi la leadership. Molto più lontani tutti gli altri: a quasi 4′ Felix Gall regola il drappello contenente anche Giulio Ciccone, quinto, e Damiano Caruso, sesto.