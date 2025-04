Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Sillian-Obertilliach: orari, percorso, tv, favoriti. Storer deve difendere la maglia di leader

Quarta e penultima tappa per il Tour of The Alps 2025. Si parte e si arriva in terra austriaca, passando in ogni caso per un tratto dall’Italia: andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Partenza da Sillian per 162,7 chilometri che portano ad Obertilliach. Prima parte (si passa anche da Dobbiaco per il traguardo volante) con diverse salite non catalogate come GPM. Ad una quarantina di chilometri dal traguardo inizia l’ascesa verso Anras Oberried (4.6 km all’8.3%), poi spazio a Kartitscher Sattel (7.6 km al 5.8%). Occhio anche al finale in costante ascesa.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS 2025

Giovedì 24 aprile

Quarta tappa:

Sillian-Obertilliach (162,7 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 14.05 circa

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.35, a pagamento su Eurosport 2 dalle 12.40

Diretta streaming: Rai Play, Discovery +, SkyGo, DAZN e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), leader della classifica generale, deve difendersi dagli assalti degli inseguitori. Vorrà sicuramente provare a recuperare secondi Giulio Ciccone (Lidl-Trek), occhio anche alla coppia della Decathlon AG2R La Mondiale Team formata dal giovanissimo Paul Seixas e dall’austriaco Felix Gall, e all’ex vincitore del Giro d’Italia Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).