LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione con salite a ripetizione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2025. La 48esima edizione della corsa è partita ieri con la vittoria di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) nella tappa di apertura. L’italiano ha battuto gli avversari nella volata ristretta sul traguardo di San Lorenzo Dorsino, conquistando la prima maglia verde del Tour.

La seconda tappa partirà da Mezzolombardo e terminerà dopo 178 chilometri a Vipiteno-Racines. Dopo un inizio pianeggiante verrà affrontato il primo GPM di Monte San Pietro (19,2 km ad una pendenza media del 6%) che anticipa un tratto con varie salite. Al termine dei numerosi saliscendi inizierà un circuito di 16 chilometri che verrà percorso due volte con la salita di Telves di Sopra (4,2 km ad una pendenza media del 7,1%) decisiva per il successo finale.

Al termine della salita i corridori dovranno affrontare una discesa tortuosa che terminerà ad 8 chilometri dal traguardo. Gli ultimi chilometri, totalmente pianeggianti, porteranno all’arrivo nel centro di Vipiteno. Un’altra grande occasione per gli scalatori che si daranno nuovamente battaglia in questo entusiasmante Tour of the Alps.

Tutte e cinque le tappe presentano salite dure che metteranno alla prova i corridori prima del Giro d’Italia. Non ci sarà spazio per le volate e vedremo se Giulio Ciccone riuscirà oggi a mantenere la testa della classifica generale. La partenza della corsa è prevista per le 10.25. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa. Buon divertimento!