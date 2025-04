Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, campioni in gara

Oggi, giovedì 17 aprile, quinta e ultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2025. Nella vasca lunga di Riccione saranno assegnati i titoli tricolori e i tempi ottenuti saranno funzionali alla conquista del pass per i Mondiali a Singapore di quest’estate.

Fari puntati sui 50 rana in cui l’assenza di Benedetta Pilato si farà sentire. La pugliese rischia seriamente di rimanere esclusa dalla selezione tricolore per la rassegna iridata, ricordando i due slot disponibili per le atlete, legati al tempo-limite imposto dalla Federazione. Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini sono le atlete favorite.

Nella medesima specialità al maschile, Nicolò Martinenghi ha nel mirino un altro titolo e un’altra qualificazione alla competizione mondiale. La concorrenza non mancherà, pensando soprattutto a Simone Cerasuolo e a Ludovico Viberti, a caccia di rivincite quest’ultimo per quanto accaduto nei 100. Grande curiosità poi per Sara Curtis nei 50 farfalla.

La copertura televisiva della quinta e ultima giornata di gare a Riccione sarà garantita da RaiSport HD in diretta televisiva, ma solo delle finali. In streaming sarà attivo per la sessione pomeridiana RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025 OGGI IN TV

GIOVEDÌ 17 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 5 50m rana donne

10.10 Batterie 6 50m rana uomini

10.20 Batterie 4 400m stile libero donne

10.42 Batterie 4 400m misti uomini

11.04 Batterie 4 200m dorso donne

11.20 Serie lente 1 1500m stile libero uomini

11.40 Batterie 6 50m farfalla donne

GIOVEDÌ 17 APRILE – POMERIGGIO 17.40 / 20.00

Ore 17.40 – Finale Juniores 50m rana donne

Ore 17.42 – Finale Juniores 50m rana uomini

Ore 17.44 – Finale Juniores 400m stile libero donne

Ore 17.50 – Finale Juniores 200m dorso donne

Ore 17.55 – Finale Juniores 50m farfalla donne

Ore 18.00 – Finale B/A 50m rana donne

Ore 18.05 – Finale B/A 50m rana uomini

Ore 18.10 – Finale B/A 400m stile libero donne

Ore 18.22 – Finale B/A 400m misti uomini

Ore 18.34 – Finale B/A 200m dorso donne

Ore 18.46 – PREMIAZIONE 50m Rana Donne

Ore 18.49 – PREMIAZIONE 50m Rana Uomini

Ore 18.52 – PREMIAZIONE 400m Stile Libero Donne

Ore 18.55 – PREMIAZIONE 400m Misti Uomini

Ore 19.00 – Serie veloce 1500m stile libero uomini

Ore 19.20 – Finale B/A 50m farfalla donne

Ore 19.25 – Serie 2 4×100 stile libero uomini

Ore 19.40 – PREMIAZIONE 200m Dorso Donne

Ore 19.43 – PREMIAZIONE 1500m Stile Libero Uomini

Ore 19.46 – PREMIAZIONE 50m Farfalla Donne

Ore 19.49 – PREMIAZIONE 4×100 Stile Libero Uomini

AZZURRI DI RILIEVO IN GARA

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport (solo per la sessione pomeridiana)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per la sessione pomeridiana)

Diretta testuale: OA Sport