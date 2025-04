Il possibile tabellone di Musetti a Madrid: gli avversari ipotetici turno per turno

Lorenzo Musetti è alla caccia della top ten del ranking ATP nel corso del Masters 1000 di Madrid: l’azzurro, essendo il numero 10 del seeding, giocherà direttamente il secondo turno contro il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il serbo Hamad Medjedovic.

Il terzo turno potrebbe opporre il toscano all’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 17, mentre negli ottavi l’avversario di Musetti potrebbe essere l’australiano Alex de Minaur (6). Ostcolo durissimo per l’azzurro nei quarti di finale, dove dovrebbe esserci lo spagnolo Carlos Alcaraz (2).

In caso di nuovo successo dell’italiano sulla carta in semifinale ci sarebbe il serbo Novak Djokovic (4), ma potrebbe anche esserci il derby contro Matteo Berrettini (30). L’avversario nell’ultimo atto per l’azzurro uscirebbe dalla parte alta del tabellone e potrebbe essere il tedesco Alexander Zverev, numero 1 del seeding.

CHI POTREBBE INCONTRARE LORENZO MUSETTI VARI TURNI A MADRID

Primo turno

Bye

Secondo turno

Tomas Martin Etcheverry o Hamad Medjedovic.

Terzo turno

Stefanos Tsitsipas (17).

Quarto turno

Alex de Minaur (6).

Quarti di finale

Carlos Alcaraz (2).

Semifinali

Novak Djoković (4) o Matteo Berrettini (30).

Finale

Alexander Zverev (1), Holger Rune (8) o Taylor Fritz (3).