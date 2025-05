PROMOZIONE! L’Italia surclassa la Romania e torna in Serie A dopo 3 anni di purgatorio!

Sembrava impossibile, ma siamo tornati. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio sfrutta il regalo del Giappone, batte senza patemi la Romania per 7-1 e centra la promozione in Top Division ai Campionati Mondiali Prima Divisione 2025, competizione in scena questa settimana presso Sfantu Gheorghe. Gli azzurri ritornano dunque nella massima serie a tre anni dall’ultima volta, datata 2022.

Gli uomini allenati da Jukka Jalonen si sono presentati al cospetto dei padroni di casa consapevoli di essere nuovamente artefici del proprio destino, complice il clamoroso successo della compagine nipponica che ha bloccato il cammino dell’Ucraina.

L’atteggiamento è perfetto: già al 3′ Luca Frigo mette a referto la rete del vantaggio, capitalizzando un importantissimo recupero dal dietro porta. Tre giri di orologio dopo arriva invece il raddoppio ad opera di Tedesco, maturato grazie alla scodellata del disco al centro che trova impreparato l’estremo difensore avversario, il quale rinvia in modo goffo favorendo così il tiro del giocatore azzurro.

La Romania incassa il colpo, ma non si scompone, rendendosi pericolosa in un paio di occasioni e preoccupando la squadra tricolore al 15′, accorciando incredibilmente le distanze con Valcar. I nostri ragazzi non ci stanno e, appena 120 secondi dopo, ristabiliscono nuovamente le distanze timbrando di nuovo il +2 grazie a Mantenuto con un tap-in.

Ottima poi la gestione nella prima parte del secondo periodo, preludio del poker calato al 13’ da Misley, abile ad approfittare di una situazione confusionaria. Poco dopo sarà il momento dei sigilli della sicurezza, timbrati rispettivamente al 17’ con Zanatta e al 20’ nuovamente con Misley, entrambi su situazione di power-play.

Nel terzo periodo ci sarà poi spazio anche per la settima rete ad opera di Zanetti che al 7′, sfodera un bolide verso la porta avversaria imbeccando la sfortunata deviazione di un rivale, ciliegina sulla torta di una partita totalmente a senso unico. Bentornata tra le grandi, Italia.