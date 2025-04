Karate, l’Italia batte un colpo alla Premier League del Cairo! Avanzini per la vittoria, Ferracuti per il terzo posto

Dopo la giornata non positiva di ieri, l’Italia del karate si riscatta nella giornata odierna andata in archivio al Cairo, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Premier League 2025.

Sui tatami egiziani è straordinario il percorso di Matteo Avanzini che, nei +84 kg del kumite, riesce ad arrivare sino alla finale. Incontenibile l’azzurro: dopo aver ottenuto l’accesso ai quarti, supera nell’ordine l’egiziano Hazem Mohamed per 3-2 e il tedesco Nikolai Sekot con lo score di 2-1 in semifinale. Domani l’ultimo atto del torneo, quello contro il forte padrone di casa Taha Tarek Mahmoud.

Buone notizie anche da Clio Ferracuti, nei +68 kg sempre del kumite. L’italiana approda ai quarti, poi viene battuta dalla padrona di casa Haidi Mahgoub (5-2), ma sfrutta il fatto che l’egiziana si spinga fino alla finale per sfruttare il percorso di ripescaggio per il 3° posto; nulla da fare invece per Silvia Semeraro che arriva anche lei fra le migliori otto, ma non usufruisce della possibilità di ripescaggio.

Domani, domenica 20 aprile, giornata pasquale, sarà il momento delle finali per il 3° posto e per il 1° posto.