Karate: per l’Italia si apre male la prima giornata della Premier League al Cairo

La prima giornata della terza tappa della Premier League 2025 di karate, in corso di svolgimento al Cairo, non si apre nel migliore dei modi per l’Italia e i suoi portacolori.

Nelle eliminatorie di eliminatorie di kata femminile, e di kumite maschile e femminile, riservato alle categorie leggere, non sono arrivati infatti pass per le finali in programma nella giornata di domenica 20 aprile.

Sui tatami egiziani Terryana D’Onofrio e Carola Casale, interpreti del kata femminile, non sono riuscite – dopo due vittorie a testa nelle pool inaugurali – a dare seguito alle loro performance fermandosi a un passo dalle fasi conclusive dei rispettivi tabelloni.

Capitolo kumite. Al femminile: nei -50 kg Asia Bifulco e Asia Agus si sono fermate prima dei quarti di finale, così come Veronica Brunori e Viola Lallo, impegnate nei -55 kg.

Al maschile invece: -60 kg Danilo Greco è riuscito ad arrivare sino allo step dei quarti di finale, dove però ha ceduto per senshu (3-3) al colombiano Forero. Il sudamericano a sua volta è stato eliminato in semifinale provocando la definitiva eliminazione di Greco dal possibile percorso di ripescaggio.

Nulla da fare anche per Luca Maresca (67 kg), Daniele De Vivo e Lorenzo Pietromarchi (75 kg): tutti e tre arenatisi alle soglie dei quarti di finale e quindi non in grado di poter beneficiare di alcuna possibilità di ripescaggio.

Domani si ricomincia al Cairo, nel Day 2 dell’evento. In gara vi saranno: il kata maschile e le categorie più pesanti, tanto al femminile (-61, -68 e +68 kg) quanto al maschile (-84 e +84 kg), del kumite.