Karate: l’Italia coglie due podi nella giornata finale della Premier League di Hangzhou

La seconda tappa della Premier League 2025 di karate, svoltasi a Huangzou, ha consegnato all’Italia due podi nella giornata conclusiva dell’evento cinese.

Il merito è Clio Ferracuti e di Erminia perfetto: la prima è arrivata al secondo posto, cedendo nella finalissima dei +68 kg del kumite femminile alla francese Clemence Pea con il punteggio di 6-4, mentre la seconda si è presa il terzo posto nei -50 kg del kumite femminile vincendo il duello nervoso con la venezuelana Yorgelis Salazar per maggiore attività dopo un 0-0 tiratissimo.

Dopo non aver ottenuto podi e medaglie nella prima tappa della Premier League 2025, andata in scena a fine gennaio a Parigi, il movimento italiano si è quindi sbloccato con due risultati importantissimi.

Nulla da fare invece per Veronica Brunori (-55 kg), Danilo Greco (-60 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg) che nei rispettivi tabelloni si sono classificati tutti quanti al quinto posto perdendo gli assalti per i vari terzi posti in palio.

La Premier League 2025 tornerà protagonista con il suo terzo appuntamento dal 18 al 20 aprile in Egitto, quando sarà Il Cairo ad ospitare i migliori karateka del mondo.