Karate: Avanzini al secondo posto, Ferracuti quinta. Si chiude la Premier League del Cairo

Sulla terza tappa della Premier League 2025 di karate, tenutasi al Cairo, è ufficialmente calato il sipario. Tre giornate di intensi combattimenti, nei quali l’Italia ha provato a mettersi in luce.

A referto, per i colori azzurri, arriva un podio: il secondo posto ottenuto da Matteo Avanzini, nei +84 kg del kumite maschile, con il lombardo che dopo l’esaltante percorso di ieri ha ceduto nella finalissima al forte egiziano Hazem Mohamed, capace di imporsi nettamente per 4-0.

Nulla da fare invece per Clio Ferracuti, nella finale valida per il 3° posto arrivata a seguito del ripescaggio delle scorse 24 ore. L’azzurra, nei +68 del kumite femminile, è stata sconfitta per 4-3 dalla kosovara Fortesa Orana.

Ora la Premier League 2025 di karate si prenderà un periodo di pausa, prima di tornare in calendario con l’ultima tappa in programma in questa stagione: quella di Rabat, in Marocco, in programma dal 30 maggio al 1° giugno prossimi.