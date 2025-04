Judo, Europei 2025: due medaglie azzurre nella prima giornata. I risultati del Final Block

Bilancio ampiamente positivo sul fronte italiano al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei 2025 di judo, primo grande evento della stagione post-olimpica in corso di svolgimento sui tatami del Mtel Hall Morača di Podgorica. Il day-1 si è concluso infatti con un bottino di due medaglie ed un quinto posto per l’ambiziosa spedizione azzurra, che avrà a disposizione nei prossimi giorni tante altre pedine importanti.

Il Final Block pomeridiano è cominciato nel migliore dei modi per la selezione tricolore, con Assunta Scutto che ha demolito in un minuto (waza-ari e poi resa per immobilizzazione) l’olandese Amber Gersjes nello spareggio per il bronzo tra le -48 kg ottenendo la prima medaglia continentale senior della carriera. Poker europeo per la francese Shirine Boukli, che ha battuto nell’ultimo atto la portoghese Catarina Costa.

Il secondo podio odierno dell’Italia è arrivato nei -52 kg con la campionessa mondiale in carica Odette Giuffrida, tornata alle competizioni dopo la delusione olimpica della scorsa estate con un ottimo argento perdendo la finalissima con la rivale kosovara Distria Krasniqi (due yuko) proprio come un anno fa agli Europei di Zagabria.

Prosegue nel frattempo l’ascesa del giovane talento georgiano Giordi Sardalashvili, già oro mondiale ad Abu Dhabi 2024, che è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio nella rassegna continentale regolando il russo Ayub Bliev nella finale dei -60 kg. Francia in trionfo nei -66 kg con Daikii Bouba, che ha battuto al Golden Score il russo Murad Chopanov, mentre l’azzurro Matteo Piras si è dovuto accontentare della quinta piazza dopo aver perso la finalina di consolazione contro il transalpino Walide Khyar.