Europei judo 2025 oggi in tv: orari 24 aprile, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, giovedì 24 aprile, si terrà la seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di judo. Sui tatami del Mtel Hall Morača di Podgorica (Montenegro) verranno assegnati altri tre titoli continentali nelle categorie femminili -57 kg e -63 kg e a livello maschile nella -73 kg, dopo un day-1 che ha regalato all’Italia due medaglie e altri due piazzamenti tra il quinto ed il settimo posto.

Dopo l’argento di Odette Giuffrida ed il bronzo di Assunta Scutto, la spedizione azzurra può sognare in grande soprattutto con il vice-campione del mondo 2023 Manuel Lombardo ma anche con degli outsider di lusso in ottica podio come Giovanni Esposito (sempre nei -73 kg) e Veronica Toniolo (-57 kg). Primo turno quasi proibitivo nei -63 kg per Savita Russo e Carlotta Avanzato.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie della seconda giornata degli Europei di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2025 OGGI

Giovedì 24 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie 57, 63 kg femminili e 73 maschili a Podgorica (Montenegro)

Ore 16.00 Final Block 57, 63 kg femminili e 73 maschili a Podgorica (Montenegro)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Rai Sport.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Veronica Toniolo (57 kg), Savita Russo (63 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg).