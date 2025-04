Judo, Asya Tavano e Gennaro Pirelli in finale per il bronzo agli Europei. Out Simonetti

Saranno due gli italiani impegnati nel Final Block della quarta giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, in corso di svolgimento al Mtel Hall Morača di Podgorica (Montenegro). Quest’oggi verranno assegnati gli ultimi quattro titoli individuali della rassegna continentale, mentre domani la manifestazione si chiuderà con la gara a squadre miste.

Percorso molto positivo nelle eliminatorie dei pesi massimi per Asya Tavano, già due volte medagliata agli Europei Senior, che ha fatto valere il suo status di n.6 del ranking mondiale e terza testa di serie raggiungendo la semifinale dopo aver battuto per ippon la serba Milica Zabic (in 1’42”) e soprattutto la turca bronzo olimpico in carica Hilal Ozturk (in 33″).

La 22enne friulana, sconfitta per ippon dalla big israeliana Raz Hershko (argento olimpico a Parigi 2024), disputerà dunque nel tardo pomeriggio lo spareggio per il bronzo contro l’ostica olandese Marit Kamps. Niente da fare invece sempre nei +78 kg per l’altra azzurra Erica Simonetti, eliminata agli ottavi per hansoku-make al Golden Score dalla fortissima francese Lea Fontaine.

Gennaro Pirelli, bronzo europeo uscente nei -100 kg, si è guadagnato la possibilità di combattere nel pomeriggio contro l’ucraino Anton Savytskiy per provare a replicare il risultato di un anno fa a Zagabria. Il 24enne napoletano, finalista al Grand Slam di Tokyo 2024, ha collezionato tre successi per hansoku-make (l’ultimo ai recuperi con l’olandese Michael Korrel) perdendo solamente ai quarti per yuko contro il georgiano vice-campione olimpico in carica Ilia Sulamanidze.