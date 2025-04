Flavio Cobolli quasi incredulo: “Arrivavo da un periodo difficile, ma qualcosa è cambiato questa settimana”

Flavio Cobolli vede la terra rossa e rialza subito la testa dopo un disastroso avvio di stagione (nessun match vinto prima di questa settimana), arrivando fino in fondo all’ATP 250 di Bucarest e conquistando il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. In finale il tennista azzurro ha avuto la meglio per 6-4 6-4 sull’argentino Sebastian Baez.

“Sono davvero felice, è un sogno che si realizza, ho sempre sognato di vincere un titolo ATP e questo giorno è arrivato oggi. Sono davvero felice di essere qui e di aver raggiunto il mio miglior risultato di sempre”, le prime dichiarazioni a caldo del nuovo numero 36 al mondo dopo il successo nell’ultimo atto del torneo rumeno.

“Arrivavo da un periodo difficile, non avevo vinto nessun match prima di questo torneo nel 2025, ma qualcosa è cambiato questa settimana e ne sono felice. Giocare contro Baez sulla terra è sempre difficile, lui è uno dei migliori su questa superficie, ha vinto tanti titoli sul rosso, quindi è stata una grande giornata“, aggiunge Cobolli.

“Voglio congratularmi con Sebastian, sei uno dei migliori giocatori al mondo e sfidarti su questa superficie è sempre difficile: ti auguro il meglio per il resto della stagione. Poi voglio ringraziare mio padre e il mio team, so che non è facile lavorare con me, però a volte è divertente come in questo caso. Ringrazio anche il pubblico, siete stati incredibili questa settimana, mi avete sostenuto ogni giorno“, le parole del 22enne romano durante la cerimonia di premiazione.