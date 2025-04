Jasmine Paolini sfida Coco Gauff: i precedenti e cosa può cambiare nel ranking WTA

Dopo una giornata di pausa, il WTA 500 di Stoccarda riparte quest’oggi con lo svolgimento dei quarti di finale tra cui il big match serale tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. A confronto due tra le migliori 6 giocatrici del ranking mondiale, che si contenderanno un posto in semifinale nel prestigioso torneo tedesco contro una tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la belga Elise Mertens.

Paolini, quinta testa di serie del tabellone e n.6 della classifica WTA, ha perso entrambi gli scontri diretti andati in scena a livello di circuito maggiore con Gauff, che si è imposta in lotta a febbraio 2021 in quel di Adelaide (6-4 6-7 6-2) e un paio d’anni fa nei quarti di Cincinnati per 6-3 6-2. Precedenti non troppo indicativi, perché anteriori all’esplosione della toscana avvenuta ad inizio 2024.

Sulla terra rossa indoor di Stoccarda si terrà una sfida abbastanza importante in ottica ranking, con Gauff che deve raggiungere almeno l’ultimo atto della manifestazione per avere una chance di scavalcare la connazionale statunitense Jessica Pegula e salire così in terza piazza. Discorso simile per l’azzurra, che avrebbe bisogno di arrivare in finale per effettuare il sorpasso sull’americana Madison Keys (n.5 WTA).

Ricordiamo però che la nostra portacolori deve raccogliere tanti punti nelle prossime settimane (in particolare nei 1000 di Madrid e Roma) per costruirsi un buon margine sulle inseguitrici in attesa dei 2600 punti in scadenza tra Roland Garros e Wimbledon in seguito alla doppia finale Slam conseguita nella passata stagione.