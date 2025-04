Italia-Ucraina oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. In palio, com’è ben noto, un singolo posto per l’ambitissima Top Division, con l’Italia che battaglierà fino all’ultimo per tornare al piano alto dell’hockey ghiaccio globale dopo diversi anni.

Il secondo impegno sarà nella giornata odierna e metterà di fronte l’Italia all’Ucraina alle ore 11.30. Sul piatto vedremo altri 3 punti pesantissimi per la prima posizione di un raggruppamento che si annuncia quanto mai combattuto. Nel match d’esordio disputato ieri contro il Giappone, la nazionale capeggiata dall’head coach Jukka Jalonen si è sbarazzata del Giappone e ora vuole proseguire su questa scia.

Mettere subito due vittorie in cascina darebbe la conferma che gli Azzurri vogliono puntare alla promozione. La classifica dopo il primo impegno vede Italia e Polonia a quota 3, quindi Gran Bretagna con 2 punti, Ucraina 1 e Giappone e Romania a quota zero.

Come seguire l’evento in tv? Italia-Ucraina sarà visibile su Raisport ed in streaming su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PROGRAMMA MONDIALE PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO 2025

Lunedì 28 aprile

Ore 11.30 Italia-Ucraina

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport