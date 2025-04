Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 3 aprile (alle ore 17.00 italiane) l’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali 2025 di curling maschile. La nostra Nazionale affronterà uno degli avversari più temuti in una sfida decisiva per tenere vive le flebile possibilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta: gli azzurri sono obbligati a vincere questo scontro diretto per continuare a sperare nel complicato passaggio del turno riservato alle prime sei classificate del round roun (le prime due in semifinale, le altre quattro ai playoff).

La missione si è fatta sempre più ardua sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), ma il quartetto tricolore ha l’obbligo di provarci e crederci fino in fondo fronteggiato la compagine guidata dallo skip Yannick Schwaller. La squadra sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, gli orari sono italiani (a Moose Jaw sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING OGGI

Giovedì 3 aprile

Ore 17.00 Italia vs Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.