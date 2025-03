Curling, l’Italia insegue il podio ai Mondiali. Svezia e Scozia favorite in Canada

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista ai Mondiali 2025 di curling maschile, che andranno in scena sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada) dal 29 marzo al 6 aprile. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver tentennato agli ultimi Europei, ma forti della medaglia di bronzo conquistata nella passata rassegna iridata dopo aver perso contro la Svezia in semifinale e aver battuto la Scozia nell’atto conclusivo per il terzo posto.

L’Italia, fantastica terza ai Mondiali 2022 e quarta in quelli del 2023, vuole confermarsi ai vertici internazionali e proverà a fare molto meglio della formazione femminile, che ha disputato un cammino negativo in Corea del Sud. Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice-skip e lead Mattia Giovanella, supportati dall’alternate Giacomo Colli e dal coach Ryan Fry, puntano ad accedere nuovamente alla fase a eliminazione diretta e poi a giocarsi le medaglie.

Le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff, che determineranno le ultime due qualificate alle semifinali. La Svezia di Niklas Edin si presenterà per difendere il titolo, la Scozia di Bruce Mouat è l’altra grande favorita della vigilia, attenzione alla Svizzera di Yannick Schwaller e alla Norvegia di Magnus Ramsfjell, senza sottovalutare il Canada di Brad Jacobs.

Le squadre asiatiche come il Giappone, la Corea del Sud e la Cina andranno prese con le pinze, al pari degli USA di Korey Dropkin, della Germania e della Cechia, mentre l’Austria sembra essere l’anello debole.