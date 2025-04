Curling, l’Italia perde contro la Norvegia ai Mondiali: si complica la corsa verso i playoff

L’Italia è stata sconfitta dalla Norvegia con il punteggio di 9-8 ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La nostra Nazionale ha perso uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata alle prime sei classificate del round robin (le prime due accedono direttamente alle semifinali, le altre quattro disputano i playoff che mettono in palio gli ultimi pass per la zona medaglie).

Gli azzurri non sono riusciti a trovare continuità dopo il successo ottenuto ieri contro la Cechia e ora occupano il nono posto in graduatoria con due vittorie in cinque partite disputate. La strada verso i playoff è complicata ma l’Italia è pienamente in corsa, saranno fondamentali le prossime due partite in programma: martedì 1° aprile alle ore 22.00 contro la Scozia e mercoledì 2 aprile alle ore 03.00 contro il Canada.

CRONACA ITALIA-NORVEGIA

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman marcano un punto nel primo end, ma la reazione di Magnus Ramsfjell e compagni è impetuosa: gli scandinavi mettono a segno addirittura tre punti nella seconda frazione e si replicano nel quarto parziale, issandosi così di forza sul 6-2. La Norvegia è scatenata e strappa la mano nel quinto end, portando una stone a punto per un perentorio 7-2 all’intervallo.

Gli azzurri non demordono e restano brillantemente in partita, rimettendosi in scia grazie a tre pregevoli punti portati a casa al ritorno sul ghiaccio (7-5). Segue un botta e risposta feroce da un punto a testa nei tre parziali seguenti e si entra così nell’ultimo end con gli scandinavi in vantaggio per 9-6, in chiaro controllo dell’incontro.

L’Italia ci prova con tutto il cuore cercando di sfruttare al meglio il martello e mette in difficoltà gli avversari, grazie a un bel castello di gioco mette a segno due punti che però non bastano per trascinare la contesa all’extra end e perde una partita fondamentale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Giappone vs Austria 9-7

Norvegia vs Italia 9-8

Cechia vs Scozia 8-2

Cina vs Germania 11-10

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Cina 4 vittorie (5 partite disputate)

1. Norvegia 4 vittorie (5 partite disputate)

1. Scozia 4 vittorie (5 partite disputate)

1. Svizzera 4 vittorie (5 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

5. Svezia 3 vittorie (4 partite disputate)

7. Cechia 3 vittorie (5 partite disputate)

8. USA 2 vittorie (4 partite disputate)

9. Italia 2 vittorie (5 partite disputate)

10. Germania 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Giappone 1 vittoria (5 partite disputate)

12. Austria 0 vittorie (5 partite disputate)

12. Corea del Sud 0 vittorie (5 partite disputate)