Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 4 aprile (alle ore 17.00 italiane) l’Italia affronterà la Svezia ai Mondiali 2025 di curling maschile. Si tratta del penultimo impegno per la nostra Nazionale in questa rassegna iridata, incominciata purtroppo in maniera altalenante e proseguita con qualche inciampo di troppo che ha impedito di rimanere concretamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata alle prime sei classificate del round robin.

Gli azzurri torneranno in scena sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), dopo aver incrociato Svizzera e Germania, per sfidare i Campioni del Mondo in carica. Si preannuncia uno scontro davvero proibitivo per il quartetto tricolore che incrocerà la corazzata scandinava guidata dal maestro assoluto Niklas Edin. L’Italia sarà nelle mani dello skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, gli orari sono italiani (a Moose Jaw sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA MONDIALI CURLING OGGI

Venerdì 4 aprile

Ore 17.00 Italia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.