Italia-Giappone oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming

Scatta ufficialmente il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A che si disputeranno a Sfantu Gheorghe in Romania. In palio un posto per la Top Division, con l’Italia che farà di tutto per tornare al piano alto dell’hockey ghiaccio globale dopo diversi anni.

Le squadre coinvolte assieme agli Azzurri saranno i padroni di casa della Romania, l’Ucraina, la Polonia, la Gran Bretagna ed il Giappone. Cinque impegni di estrema importanza che, nelle speranze della squadra capeggiata dall’head coach Jukka Jalonen, riporteranno gli Azzurri in Top Division.

Il primo impegno arriverà nella giornata odierna e metterà di fronte l’Italia al Giappone alle ore 11.30. I primi 3 punti saranno in palio per indirizzare subito nel migliore dei modi la classifica di un girone che si annuncia letteralmente combattutissimo.

Come seguire l’evento in tv? Italia-Giappone sarà visibile in streaming su RaiPlay. Non sono previste dirette tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PROGRAMMA MONDIALE PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO 2025

Domenica 27 aprile

Ore 11.30 Italia-Giappone

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport