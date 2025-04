Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente avevano staccato il pass per il ritorno, dopo 6 anni, nel Gruppo A.

Nella serata odierna, all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna), l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. La prima frazione si chiude sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Fantin in power-play al minuto 14:58. Il raddoppio arriva al 32:11 con Caumo che segna il 2-0, quindi centra anche il 3-0 al 35:10. Nel finale c’è tempo anche per il poker di Tutino che, in power-play, va a segno con il 4-0 al 45:25.

La classifica finale del girone vede, quindi, l’Italia a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite, con 31 reti segnate e nessuna al passivo. Al secondo posto la Lettonia con 12 punti, terza la Gran Bretagna con 7, quarto il Kazakistan con 7, quinta la Corea del Sud con 5, mentre è sesta ed ultima la Slovenia, a quota zero, che retrocede in Seconda Divisione.