Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria ottenuta in Scozia, tornerà in campo oggi, sabato 19 aprile, alle ore 14.00, nel quarto e penultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno la Francia nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, sceglie di effettuare cinque cambi rispetto al XV iniziale schierato in Scozia: partono dall’inizio Bitonci, Madia, la quale sostituisce l’infortunata Stevanin, Mannini, che prende il posto di Rigoni, Ranuccini, che rimpiazza Sgorbini, e Fedrighi, che occupa la posizione di Tounesi.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025

Sabato 19 aprile – Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

14.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia -Francia – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Sara Mannini, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Beatrice Veronese, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Desiree Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Sara Tounesi, 20 Francesca Sgorbini, 21 Sofia Stefan, 22 Beatrice Capomaggi, 23 Beatrice Rigoni.

Francia: 15 Morgane Bourgeois, 14 Joanna Grisez, 13 Marine Ménager (C), 12 Gabrielle Vernier, 11 Émilie Boulard, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon-Sansus, 8 Teani Feleu, 7 Séraphine Okemba, 6 Romane Ménager, 5 Madoussou Fall-Raclot, 4 Manae Feleu (C), 3 Assia Khalfaoui, 2 Manon Bigot, 1 Yllana Brosseau. A disposizione: 16 Élisa Riffoneau, 17 Ambre Mwayembe, 18 Clara Joyeux, 19 Charlotte Escudero, 20 Axelle Berthoumieu, 21 Léa Champon, 22 Alexandra Chambon, 23 Lina Queyroi.