IndyCar, si torna al Barber. Palou ancora favorito principale

In attesa del lunghissimo mese di maggio dedicato alle attività presso l’Indianapolis Motor Speedway, la NTT IndyCar Series si sposta in Alabama per il tradizionale evento al Barber Motorsport Park. Dopo il GP di Long Beach, vinto da Kyle Kirkwood (Andretti Global), ci apprestiamo quindi ad assistere alla seconda sfida all’interno di un circuito permanente, ben conosciuto da tutti i protagonisti a differenza del ‘Thermal Club’.

Il circuito ha una metratura di 2.366 miles (3.808 km) intervallati da 16 curve. La pista è una delle più impegnative dell’intero campionato, ogni errore può costare caro nella nota location che sorge nello Stato dell’Alabama che nel 2024 ha finalmente riaccolto anche alcuni campionati a ruote coperte oltre alla competizione valida per la IndyCar.

Josef Newgarden (2018, 2017, 2015), Scott Dixon (2015), Will Power (2011-2012), Alex Palou (2021), Pato O’Ward (2022) e Scott McLaughlin (2023-2024) vantano almeno una vittoria in quel di Birmingham, tracciato che negli anni si è dimostrato piuttosto ‘amico’ delle monoposto del Team Penske.

Ad eccezione di Dixon, Palou ed O’Ward tutti i piloti citati sono infatti legati alla squadra del Capitano che negli ultimi due anni ha fatto la differenza il neozelandese McLaughlin #3. L’ex vincitore del Repco Supercars Championship proverà ad eguagliare l’americano e teammate Newgarden #2, unico a vantare più di due gioie in questo specifico impianto aperto nel 2003.

Attualmente sono però zero gli acuti in stagione per Penske. L’uomo da battere resta infatti il già citato Palou che oltre ai successi di St. Petersburg e Thermal Club è stato capace di ottenere un prezioso secondo posto a Long Beach nell’ultimo round disputato.