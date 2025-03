IndyCar, Palou vince al Thermal Club con una strategia perfetta

Alex Palou vince al Thermal Club il secondo atto della NTT IndyCar Series. Due affermazioni in due uscite per il campione in carica di Chip Ganassi Racing, perfetto a scavalcare nel finale le due Arrow McLaren di Pato O’Ward e Christian Lundgaard. Tredicesima gioia in carriera per lo spagnolo che inizia nel migliore dei modi la stagione 2025 mettendo subito paura ai rivali.

La prima competizione valida per il campionato all’interno dell’esclusivo resort californiano è iniziata con l’incertezza di tutti sulla reale durata degli pneumatici. Il messicano Pato O’Ward #6 ha gestito alla perfezione il compagno di box danese Christian Lundgaard #7, le due Arrows McLaren hanno tenuto testa all’ipotetico assalto della monoposto #10 Chip Ganassi Racing dell’iberico Alex Palou.

Senza bandiere gialle, le prime soste sono avvenute poco dopo il 10mo passaggio. McLaren ha deciso di mantenere la mescola più morbida per l’auto di Lundgaard, scelta alternativa rispetto al resto dei protagonisti presenti nella Top5.

McLaren ha continuato a restare saldamente in vetta con O’Ward, mentre Palou si è sensibilmente avvicinato a Lundgaard dopo la seconda sosta ai box. Il campione in carica ha ritardato rispetto ai rivali l’ingresso in pit road garantendosi delle gomme più performanti per la parte finale dello stint.

Chip Ganassi Racing ha deciso di montare un treno di gomme morbide nuove per il finale dopo la partenza con un treno usato della stessa mescola. Scelta differente per O’Ward e Lundgaard, presto superato dal tre volte campione due giri dopo la sosta ai box.

Palou ha iniziato a recuperare terreno nei confronti del #6 messicano, autore della pole ed apparente dominatore dell’evento. Il distacco si è annullato in poche tornate, la battaglia per la vittoria è entrata nel vivo con lo spagnolo nettamente superiore al messicano.

L’attacco ed il sorpasso è avvenuto a 10 giri dalla fine. O’Ward ha tentato di restare agganciato al rivale nella speranza di un recupero nel finale grazie alla mescola più dura. L’obiettivo non è stato raggiunto da parte dell’alfiere di McLaren che ha dovuto accontentarsi del secondo posto dopo una strategia errata dal muretto box.

Palou ottiene quindi il secondo acuto in carriera al Thermal Club, il nativo di Sant Antoni de Vilamajor vinse infatti dodici mesi fa la prima ed al momento unica ‘All-Star Race’ della storia della NTT IndyCar Series. O’Ward e Lundgaard, unici con le gomme dure nel finale, completano il podio precedendo Colton Herta (Andretti Global #26) e Felix Rosenqvist (Shank Racing #60).

Will Power (Team Penske #12) si è inserito in rimonta in sesta piazza battendo Marcus Armstrong (Shank Racing #66), Kyle Kirkwood (Andretti #27), Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing #20) e Graham Rahal (RLL #15). Prossimo evento della NTT IndyCar Series ad inizio aprile tra i muretti di Long Beach.

CLASSIFICA INDYCAR THERMAL CLUB

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 65 P 65 41.856 29.963 31.817 1:48.371 101.883 1:43.886 106.282 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 65 P 68 10.185 10.185 41.611 29.868 31.860 1:49.358 100.964 1:43.388 106.794 3

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 65 P 47 22.733 12.548 41.718 29.854 31.804 1:48.586 101.681 1:43.753 106.418 3

26 RUN Colton Herta Andretti Global 65 O 58 35.072 12.339 42.215 30.263 32.063 1:47.486 102.723 1:44.795 105.36 3

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 65 O 53 35.630 0.557 41.525 29.975 32.022 1:47.254 102.945 1:43.561 106.616 3

12 RUN Will Power Team Penske 65 O 65 40.379 4.749 41.829 30.081 32.183 1:46.771 103.41 1:44.176 105.986 3

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 65 O 73 41.513 1.134 42.214 30.471 32.271 1:47.365 102.838 1:45.237 104.917 3

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 65 O 89 52.248 10.736 42.341 30.035 32.246 1:52.782 97.899 1:44.791 105.364 3

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 65 P 63 52.607 0.359 42.108 30.221 32.234 1:51.886 98.682 1:44.756 105.399 3

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 65 O 59 54.053 1.445 41.788 30.042 32.047 1:46.700 103.479 1:43.960 106.206 3

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 65 O 44 58.273 4.221 42.255 30.400 32.124 1:51.184 99.305 1:44.968 105.187 3

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 65 P 59 1:01.0598 2.787 42.405 30.311 32.269 1:47.868 102.359 1:45.094 105.061 3

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 65 O 68 1:10.4282 9.368 42.126 30.072 32.096 1:49.603 100.738 1:44.294 105.866 3

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 65 O 72 1:13.0372 2.609 42.564 30.268 32.156 1:49.902 100.464 1:45.198 104.957