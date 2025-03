IndyCar, Palou subito a segno a St. Petersburg

Alex Palou vince a St. Petersburg la prima prova della NTT IndyCar Series. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing, campione in carica, inizia nel migliore dei modi la stagione 2025 imponendosi per la 12ma volta in carriera nella serie davanti al compagno di squadra Scott Dixon ed all’alfiere di Penske Josef Newgarden.

La partenza è stata caratterizzata dalla prematura uscita di scena dell’ex campione Will Power. L’australiano #12 di Penske è finito contro le barriere insieme all’americano Nolan Siegel (Arrows McLaren #6) ed il rookie Louis Foster (RRL #45).

Molti hanno approfittato della prima caution per fermarsi ai box e mettere sin da subito le gomme dure. Sempre al comando, invece, il ‘kiwi’ Scott McLaughlin (Penske #2), perfetto nelle concitate fasi a tenere senza problemi la prima posizione.

Al 31mo giro tutti coloro che non si sono fermati in occasione della prima neutralizzazione hanno iniziato a rientrare. Senza bandiere gialle la strategia è diventata oltremodo importante con tutte le squadre orientate ad effettuare meno giri possibili con la mescole ‘Alternate’, le gomme morbide.

Christian Luundgaard (McLaren #7) si è ritrovato in cima alla competizione. Il danese ha controllato Alexander Rossi (Ed Carpenter #20), ed il neozelandese Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9) oltre al due volte vincitore della Indy500 Josef Newgarden (Penske #2).

La sfida è entrata nel vivo a 18 tornate dalla conclusione in occasione dell’ultimo pit stop in green flag. La McLaren #7 e la monoposto #20 di Rossi sono state beffate dopo il passaggio ai box da Newgarden, Dixon e soprattutto Alex Palou.

Il #10 di Ganassi si è trovato in cima alla classifica, l’iberico ha preso il primato anticipando la sosta nei confronti del compagno di box Dixon. Scavalcato anche Newgarden oltre a McLaughlin, autore della pole virtualmente in quarta piazza dopo 75 intensi passaggi.

La lotta per la vittoria si è infiammata nei 10 giri conclusivi. Palou ha infatti dovuto fronteggiare la presenza del traffico, Sting Ray Robb (Juncos Racing #77) ha limitato il nativo di Sant Antoni de Vilamajor che ha perso tutto il suo margine nei confronti di Newgarden e di Dixon.

Gli ultimi giri non hanno però premiato il team Penske, ma hanno consentito a Chip Ganassi una strepitosa doppietta. Dixon ha passato all’ultimo giro la Chevrolet #2 a tre curve dalla fine, il veterano neozelandese ha chiuso alle spalle del tre volte campione Palou.

Quarta piazza per McLaughlin, quinta per Kyle Kirkwood (Andretti #27) davanti a Marcus Ericsson (Andretti #28), Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing #60), Lundgaard #7, Rinus VeeKay (Dale Coyne Racing #18), Rossi #20.

Dopo lo Stato della Florida ci si sposta in California. Prossima tappa nel week-end del 23 marzo, per la prima volta al ‘The Thermal Club’ dopo l’esibizione dell’anno scorso.

CLASSIFICA GP ST. PETERSBURG INDYCAR

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 100 P 23 29.044 20.331 12.671 1:03.906 101.399 1:02.095 104.356 3

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 100 P 41 2.867 2.867 29.017 20.399 12.671 1:04.554 100.381 1:02.268 104.066 3

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 100 P 29 6.204 3.337 28.713 20.164 12.710 1:08.417 94.714 1:01.690 105.041 3

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 100 P 36 8.688 2.483 28.878 20.451 12.675 1:04.724 100.117 1:02.019 104.485 3

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 100 P 25 10.971 2.283 29.039 20.322 12.639 1:03.377 102.246 1:02.096 104.354 3

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 100 P 56 23.084 12.113 29.099 20.437 12.754 1:03.096 102.7 1:02.401 103.844 3

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 100 P 35 24.290 1.206 28.882 20.369 12.620 1:02.297 104.018 1:01.947 104.605 3

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 100 P 20 32.205 7.915 28.943 20.367 12.579 1:02.724 103.31 1:02.071 104.396 3

18 RUN Rinus Veekay Dale Coyne Racing 100 P 73 38.944 6.740 28.850 20.264 12.682 1:03.592 101.899 1:01.882 104.716 3

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 100 P 0 42.339 3.394 29.083 20.457 12.747 1:03.657 101.796 1:02.549 103.599 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 100 P 3 42.729 0.391 29.015 20.316 12.618 1:03.717 101.7 1:02.110 104.33 4

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 100 P 18 48.499 5.770 29.151 20.496 12.655 1:03.359 102.275 1:02.432 103.793 3

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 100 P 21 49.150 0.651 28.901 20.374 12.714 1:03.405 102.2 1:02.283 104.041 3

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 100 P 27 49.522 0.372 29.304 20.508 12.691 1:03.449 102.13 1:02.672 103.396 3

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 100 P 109 52.383 2.862 29.101 20.505 12.802 1:03.531 101.997 1:02.676 103.389 3

26 RUN Colton Herta Andretti Global 100 P 23 52.705 0.321 2